Famiglia nel bosco Palmoli la perizia psichiatrica | genitori non idonei si apre lo scenario più delicato

Una famiglia residente in una zona boschiva di Palmoli è tornata al centro dell’attenzione dopo che è stata resa nota una perizia psichiatrica. La relazione indica che i genitori non sono considerati idonei alla cura dei figli, aprendo così uno scenario complesso e delicato riguardo al loro affidamento. La situazione si sviluppa in un momento di grande attenzione, con il ricongiungimento familiare che appare sempre più lontano.

Un ricongiungimento che si allontana. La famiglia nel bosco di Palmoli torna al centro dell’attenzione dopo il deposito di una perizia chiave. Secondo quanto emerge, i genitori non sarebbero attualmente in grado di svolgere il loro ruolo. Una valutazione che potrebbe cambiare radicalmente il futuro dei tre figli. Il documento, redatto dalla psichiatra incaricata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, rappresenta un passaggio decisivo nel procedimento. E apre ora a scenari complessi, tra percorsi di recupero e possibili decisioni drastiche. La dinamica: cosa emerge dalla perizia psichiatrica. La consulenza tecnica d’ufficio, composta da quasi 200 pagine, analizza nel dettaglio il profilo psicologico dei genitori.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Famiglia nel bosco Palmoli, la perizia psichiatrica: genitori “non idonei”, si apre lo scenario più delicato Notizie correlate Bimbi nel bosco, oggi la perizia psichiatrica dei genitori. La mamma: “Fede nel sistema di giustizia”Nuova perizia psichiatrica per i genitori dei bimbi nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e CatherineLa perizia psichiatrica gela le speranze di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco di Palmoli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Famiglia nel bosco: i genitori tornano nel casolare e iniziano i lavori di ristrutturazione; La famiglia nel bosco torna insieme? Nathan e Catherine preparano il trasloco; Salvini va a Palmoli per incontrare la famiglia nel bosco: Mi metto a disposizione. Il loro caso è una violenza istituzionale; Famiglia nel bosco, Salvini a Palmoli da Nathan e Catherine: Mi vergogno di come sono stati trattati i bimbi. Famiglia nel bosco di Palmoli: perizia conferma incapacità genitorialePerizia del Tribunale dell’Aquila conferma incapacità genitoriale per la famiglia di Palmoli. Decisione sul ricongiungimento entro il 15 maggio. blogsicilia.it Famiglia nel bosco: perita del Tribunale, 'inadeguate capacità genitoriali'Una bozza di perizia sarebbe stata depositata ieri dalla psichiatra Simona Ceccoli, la perita nominata dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio sulla 'f ... ansa.it "La isola magica in famiglia" facebook La Procura di Lecce ha accolto l'istanza della famiglia di Roberta Martucci, la 28enne salentina scomparsa nel nulla il 20 agosto del 1999 da Torre San Giovanni, marina di Ugento, di accesso ai vecchi fascicoli d'indagine sulla scomparsa. #ANSA x.com