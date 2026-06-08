Famiglia nel bosco la perizia del tribunale dell’Aquila | Bimbi immaturi ed educazione lacunosa ma serve rientro a casa

Notizia in breve

Il tribunale dell’Aquila ha depositato una perizia sulla famiglia in cui si evidenziano bambini con sviluppo immaturo e carenze nell’educazione. La relazione suggerisce che, nonostante le criticità, è necessario un rientro a casa. La documentazione sarà valutata dai giudici nelle prossime settimane prima di prendere una decisione definitiva.