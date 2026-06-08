Famiglia nel bosco la perizia del tribunale dell’Aquila | Bimbi immaturi ed educazione lacunosa ma serve rientro a casa

Da ilgiornaleditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tribunale dell’Aquila ha depositato una perizia sulla famiglia in cui si evidenziano bambini con sviluppo immaturo e carenze nell’educazione. La relazione suggerisce che, nonostante le criticità, è necessario un rientro a casa. La documentazione sarà valutata dai giudici nelle prossime settimane prima di prendere una decisione definitiva.

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Nella relazione tecnica depositata ai giudici che nelle prossime settimane dovranno pronunciarsi sul ricongiungimento familiare dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, gli esperti chiariscono che il loro lavoro non è finalizzato a sostenere un allontanamento permanente dei minori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Famiglia nel bosco, la perizia gela Nathan e Catherine: Genitori inadatti, bimbi immaturi

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