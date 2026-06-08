Famiglia nel bosco la perizia del tribunale dell’Aquila | Bimbi immaturi ed educazione lacunosa ma serve rientro a casa
Il tribunale dell’Aquila ha depositato una perizia sulla famiglia in cui si evidenziano bambini con sviluppo immaturo e carenze nell’educazione. La relazione suggerisce che, nonostante le criticità, è necessario un rientro a casa. La documentazione sarà valutata dai giudici nelle prossime settimane prima di prendere una decisione definitiva.
Nella relazione tecnica depositata ai giudici che nelle prossime settimane dovranno pronunciarsi sul ricongiungimento familiare dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, gli esperti chiariscono che il loro lavoro non è finalizzato a sostenere un allontanamento permanente dei minori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Famiglia nel bosco, la perizia gela Nathan e Catherine: Genitori inadatti, bimbi immaturi
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