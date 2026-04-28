La nuova perizia effettuata dalla psichiatra nominata dal tribunale per i minorenni dell’Aquila allontana il ricongiungimento tra i bambini della cosiddetta famiglia nel bosco e i genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Secondo Simona Ceccoli, l’esperta che ha redatto la relazione, il padre e la madre “hanno tratti di personalità che potrebbero incidere sulle capacità genitoriali in funzione dei bisogni evolutivi dei minori”. I figli, di conseguenza, mostrano “un’immaturità neuropsicologica”. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, quindi, secondo la psichiatra avrebbero mostrato competenze inadeguate, motivo per cui “si ritiene opportuno che i bambini restino in casa famiglia”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Famiglia nel bosco, la perizia della psichiatra gela Catherine e Nathan: “Genitori inadeguati, bimbi immaturi”

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