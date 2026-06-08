Famiglia nel bosco | depositata la relazione finale della CTU Consulenti del Tribunale capaci e senza pregiudizi

Da open.online 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stata depositata la relazione finale della consulenza tecnica d’ufficio nel caso della famiglia Trevallion-Birmingham. I consulenti del tribunale sono stati descritti come professionisti capaci e privi di pregiudizi. La vicenda giudiziaria, ancora in corso, coinvolge la famiglia in un procedimento complesso e articolato. La relazione rappresenta un passaggio importante in questo procedimento, che prosegue con ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si aggiunge un nuovo capitolo al lungo e complesso procedimento che riguarda la famiglia Trevallion-Birmingham. Secondo quanto riporta Repubblica è stata depositata questa mattina la relazione conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio redatta dalla psichiatra Simona Ceccoli. Più che introdurre elementi inediti, il documento risponde alle contestazioni formulate dalla difesa e ribadisce anche la validità dell’impianto delle perizie già presentato nei mesi scorsi. La relazione, precisa il quotidiano, sottolinea come le consulenti incaricate dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila – la psichiatra Ceccoli e la psicologa Valentina Garrapetta – dispongano delle competenze professionali richieste e della fiducia dell’autorità giudiziaria che ha conferito loro l’incarico. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Famiglia del bosco: mamma allontanata e i tre fratelli separati

Video Famiglia del bosco: mamma allontanata e i tre fratelli separati

Notizie e thread social correlati

"Bimbi mai ascoltati e pregiudizi", individuate 15 criticità nella relazione della consulenza tecnica sulla famiglia nel boscoUna relazione della consulenza tecnica sulla famiglia nel bosco evidenzia quindici criticità legate alla relazione tra i bambini e i genitori.

Famiglia nel bosco, perizia del Tribunale per i Minorenni: "Incapacità genitoriale", Cantelmi: "Relazione errata, da ricusare"Nel procedimento giudiziario riguardante una famiglia che vive nel bosco, il Tribunale per i Minorenni ha valutato una perizia, definendola come...

Temi più discussi: Nessun illecito dei giudici sulla Famiglia nel bosco: Ministro Nordio archivia l’inchiesta; Famiglia nel bosco, Catherine e i servizi sociali: Ora c'è un buon rapporto; Famiglia nel bosco, Catherine riabbraccia i figli dopo tre mesi mentre attende la decisione dei giudici.

consulenti del tribunale famiglia nel bosco depositataFamiglia del bosco, la perizia: Bimbi immaturi, l'educazione è stata lacunosa. Ma è auspicabile che tornino a casaNel documento si ribadiscono i punti fragili dell’educazione familiare ricevuta dai minori. Ancora una volta i deficit sono gli stessi di sempre: salute, istruzione, relazioni ... roma.corriere.it

consulenti del tribunale famiglia nel bosco depositataFamiglia bosco: perizia finale, auspicabili nuove condizioni per rientro a casaÈ stata depositata oggi al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio sul caso della 'famiglia del bosco'. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web