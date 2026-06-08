Famiglia nel bosco | depositata la relazione finale della CTU Consulenti del Tribunale capaci e senza pregiudizi

È stata depositata la relazione finale della consulenza tecnica d’ufficio nel caso della famiglia Trevallion-Birmingham. I consulenti del tribunale sono stati descritti come professionisti capaci e privi di pregiudizi. La vicenda giudiziaria, ancora in corso, coinvolge la famiglia in un procedimento complesso e articolato. La relazione rappresenta un passaggio importante in questo procedimento, che prosegue con ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Si aggiunge un nuovo capitolo al lungo e complesso procedimento che riguarda la famiglia Trevallion-Birmingham. Secondo quanto riporta Repubblica è stata depositata questa mattina la relazione conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio redatta dalla psichiatra Simona Ceccoli. Più che introdurre elementi inediti, il documento risponde alle contestazioni formulate dalla difesa e ribadisce anche la validità dell’impianto delle perizie già presentato nei mesi scorsi. La relazione, precisa il quotidiano, sottolinea come le consulenti incaricate dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila – la psichiatra Ceccoli e la psicologa Valentina Garrapetta – dispongano delle competenze professionali richieste e della fiducia dell’autorità giudiziaria che ha conferito loro l’incarico. 🔗 Leggi su Open.online

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Famiglia del bosco: mamma allontanata e i tre fratelli separati

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