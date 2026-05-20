Una relazione della consulenza tecnica sulla famiglia nel bosco evidenzia quindici criticità legate alla relazione tra i bambini e i genitori. Tra i punti sollevati ci sono il mancato ascolto dei minori e la presenza di pregiudizi che influenzano le valutazioni. La lotta per il ritorno dei bambini con i loro genitori continua, mentre le autorità cercano di affrontare le questioni sollevate dalla relazione e di trovare soluzioni adeguate. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e legale.

Non si ferma la battaglia per cercare di riportare i bambini della famiglia nel bosco dai loro genitori. I consulenti di parte Tonino Cantelmi e Martina Aiello hanno recentemente depositato presso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila un documento di ben 300 pagine in cui viene accuratamente analizzata la consulenza tecnica d'ufficio (Ctu) della dottoressa Ceccoli. Gli esperti sono riusciti a individuare ben quindici criticità all'interno della relazione, da loro giudicata "gravemente carente sotto il profilo metodologico e scientifico" e dunque da considerarsi assolutamente nulla. Non solo. Secondo i consulenti ci sarebbero addirittura le basi per richiedere una valutazione sulla responsabilità professionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Bimbi mai ascoltati e pregiudizi", individuate 15 criticità nella relazione della consulenza tecnica sulla famiglia nel bosco

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