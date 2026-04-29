Famiglia nel bosco perizia del Tribunale per i Minorenni | Incapacità genitoriale Cantelmi | Relazione errata da ricusare

Nel procedimento giudiziario riguardante una famiglia che vive nel bosco, il Tribunale per i Minorenni ha valutato una perizia, definendola come indicativa di incapacità genitoriale. Un avvocato ha annunciato che presenterà tutte le criticità della relazione, ritenendola da ricusare completamente. La discussione si concentra sulle valutazioni fatte nella relazione e sulle successive prese di posizione.

"Evidenzieremo dunque tutte le innumerevoli criticità di una perizia da rigettare in toto", hanno dichiarato i consulenti della "famiglia nel bosco" Tonino Cantelmi e Martina Aiello È di "incapacità genitoriale" che parla la perizia depositata dal Tribunale per i Minorenni sulla "famiglia nel.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, perizia del Tribunale per i Minorenni: "Incapacità genitoriale", Cantelmi: "Relazione errata, da ricusare" Notizie correlate Famiglia nel bosco, la perizia del Tribunale per i minorenni conferma l’incapacità genitorialeRelazione di 196 pagine depositata all’Tribunale per i minorenni dell’Aquila: “Competenze inadeguate e fragilità profonde”. Famiglia nel bosco, perizia del Tribunale minorile conferma incapacità genitorialeLa perizia psichiatrica e personologica depositata ieri, presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, ha confermato che per la cosiddetta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la perizia: Sussiste incapacità genitoriale; Vita in diretta 2025/26 - Famiglia nel bosco, la perizia: Genitori inadeguati, no a ricongiungimento - 28/04/2026 - Video; Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: Genitori inadeguati, no a ricongiungimento; I genitori della famiglia nel bosco non idonei. Ma i consulenti della coppia attaccano: Perizia piena di errori. Famiglia nel bosco, la madre Catherine pensa di scrivere una lettera a Sergio Mattarella per riavere i figliLa madre della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham, ha detto di voler inviare una lettera a Sergio Mattarella per chiedere di riavere i figli ... virgilio.it Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli spiega le condizioni per il ricongiungimento dopo la periziaIl sindaco di Palmoli Masciulli ha illustrato le condizioni per il ricongiungimento della famiglia nel bosco dopo la perizia di Simona Ceccoli. virgilio.it Lo scatto di famiglia diffuso dal principe William e dalla moglie Kate per celebrare il loro 15esimo anniversario di nozze - facebook.com facebook "Mia madre, lo ricordo benissimo, amava la famiglia reale e la regina. L'ho detto al re. Ogni volta che la regina partecipava a una cerimonia o a qualsiasi altro evento, mia madre era incollata alla televisione e diceva: 'Guarda, Donald, guarda quanto è bella'. A x.com