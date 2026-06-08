Al Tribunale è stata depositata la consulenza tecnica finale riguardante una famiglia vissuta nel bosco. La relazione evidenzia che le risposte fornite dai genitori durante le verifiche non sono risultate autentiche. Ora spetta ai giudici decidere sul futuro dei bambini, basandosi su questa valutazione. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.

Nella mattinata del 7 giugno è stata depositata la redazione finale della perizia psichiatrica, comprensiva anche delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dai consulenti nominati dalla difesa della famiglia del bosco. A comunicarlo è stato lo stesso avvocato Simone Pillon, legale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La documentazione rappresenta uno degli ultimi passaggi del procedimento davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, chiamato a decidere sul futuro della famiglia che potrebbe ricongiungersi, o rimanere separata, entro fine giugno, inizio luglio. Secondo indiscrezioni nel documento si leggerebbe che le risposte ai test psicologici dei due genitori sarebbero state “non autentiche, orientate a dare di sé una buona immagine”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, depositata la consulenza tecnica finale: "Risposte dei genitori non autentiche"

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