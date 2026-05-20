Famiglia nel bosco la difesa | 15 criticità nella consulenza tecnica d' ufficio bimbi mai ascoltati e pregiudizi

Gli esperti Tonino Cantelmi e Martina Aiello hanno evidenziato quindici criticità nella consulenza tecnica d’ufficio relativa alla famiglia coinvolta in un procedimento giudiziario nel bosco. Nella relazione si sottolinea che i bambini non sono mai stati ascoltati direttamente durante le indagini e si segnalano pregiudizi presenti nel procedimento. La relazione analizza le modalità di svolgimento delle consulenze e le eventuali carenze nelle procedure adottate dagli esperti incaricati.

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