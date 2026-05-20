Famiglia nel bosco la difesa | 15 criticità nella consulenza tecnica d' ufficio bimbi mai ascoltati e pregiudizi

Da ilgiornaleditalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli esperti Tonino Cantelmi e Martina Aiello hanno evidenziato quindici criticità nella consulenza tecnica d’ufficio relativa alla famiglia coinvolta in un procedimento giudiziario nel bosco. Nella relazione si sottolinea che i bambini non sono mai stati ascoltati direttamente durante le indagini e si segnalano pregiudizi presenti nel procedimento. La relazione analizza le modalità di svolgimento delle consulenze e le eventuali carenze nelle procedure adottate dagli esperti incaricati.

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Nella relazione sulla consulenza tecnica, gli esperti Tonino Cantelmi e Martina Aiello individuano 15 criticità e giudicano la Ctu "gravemente carente sotto il profilo metodologico e scientifico" e, per questo, da considerarsi nulla La difesa della famiglia nel bosco presenta nuove carte per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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