Famiglia del bosco la psichiatra del tribunale boccia i genitori | Incidono negativamente sui bisogni evolutivi dei tre figli minori

La famiglia del bosco è al centro di un procedimento legale in cui la psichiatra incaricata dal tribunale ha valutato negativamente i genitori dei tre figli minori. La professionista ha evidenziato come le loro azioni incidano in modo dannoso sui bisogni evolutivi dei bambini, portando alla conclusione che al momento non siano in grado di svolgere correttamente il ruolo di genitori. La decisione si basa sulla relazione tra i genitori e i figli, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham – ovvero i genitori della Famiglia del Bosco – almeno al momento, non sono in grado di fare il mestiere di madre e di padre. A dirlo la bozza di perizia depositata due giorni fa dalla psichiatra, nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila nell’ambito della consulenza tecnica d’ufficio sulla famiglia di Palmoli. I genitori incidono negativamente sui tre figli. La consulente ha rilevato tratti di personalità che i ncidono negativamente sui bisogni evolutivi dei tre figli minori. Secondo l’esperta, pur non mancando nei genitori determinazione ed energia, il quadro complessivo evidenzia fragilità profonde che hanno portato a un’immaturità neuropsicologica dei bambini.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Famiglia del bosco, la psichiatra del tribunale boccia i genitori: “Incidono negativamente sui bisogni evolutivi dei tre figli minori” Notizie correlate Famiglia nel bosco, sentenza choc del tribunale: la mamma separata dai figli. Il garante dei minori: ora è troppoUn’altra tegola si abbatte sulla famiglia nel bosco, nuovamente presa di mira da giudici ‘solerti’. Famiglia nel bosco, la decisione del tribunale su genitori e figliNuovo sviluppo nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco, il caso che da mesi tiene accesi i riflettori sulla storia dei coniugi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare; Quanta crudeltà contro i miei figli, la mamma della 'famiglia nel bosco' alla Camera; Famiglia del bosco, la Corte d’Appello decide sull’allontanamento dei bimbi; Mai vista tanta crudeltà, la mamma della famiglia nel bosco in conferenza stampa alla Camera. Famiglia del bosco, la perizia psichiatrica del Tribunale: «Incapacità genitoriale» di Nathan e CatherineIl documento, firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, arriva a una conclusione: la richiesta di «immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre» viene ritenuta «priva di fondamen ... vanityfair.it Famiglia del bosco, la psichiatra del tribunale boccia i genitori: Incidono negativamente sui bisogni evolutivi dei tre figli minoriNathan Trevallion e Catherine Birmingham – ovvero i genitori della Famiglia del Bosco – almeno al momento, non sono in grado di fare il mestiere di madre e di padre. A dirlo la bozza di perizia ... lanotiziagiornale.it Per anni al timone dell’azienda di famiglia, ha guidato per cinque anni l’Associazione Donne del Vino - facebook.com facebook Una famiglia, un voto: quello del marito x.com