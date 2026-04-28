Famiglia del bosco la perizia psichiatrica del Tribunale | Incapacità genitoriale di Nathan e Catherine

Il Tribunale ha depositato la perizia psichiatrica riguardante Nathan e Catherine, firmata dalla psichiatra Simona Ceccoli. Nel documento si legge che i due genitori sono considerati incapaci dal punto di vista genitoriale. La relazione analizza le condizioni psichiche dei soggetti e le loro capacità di cura, arrivando a questa conclusione ufficiale. La decisione si basa su una valutazione approfondita delle loro condizioni mentali e comportamentali.

Il documento, composto da 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, consulente nominata dal Tribunale, analizza il contesto familiare e le condizioni psicologiche dei bambini, arrivando a una conclusione: la richiesta di «immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre» viene ritenuta «priva di fondamento clinico e giuridico». Secondo quanto emerge dalla relazione, la coppia anglo-australiana avrebbe mostrato «competenze inadeguate» e tratti di personalità che possono incidere negativamente sui bisogni evolutivi dei figli. Pur riconoscendo nei due genitori della famiglia nel bosco «determinazione ed energia»,...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Famiglia del bosco, la perizia psichiatrica del Tribunale: «Incapacità genitoriale» di Nathan e Catherine Famiglia nel bosco. La perizia psichiatrica: Incapacità genitoriale di Nathan e Catherine Notizie correlate Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e CatherineLa perizia psichiatrica gela le speranze di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco di Palmoli. Famiglia nel bosco, la perizia del Tribunale minorile su Nathan e Catherine: “Sussiste incapacità genitoriale”Secondo la psichiatra Simona Ceccoli, che ha svolto la perizia disposta dal tribunale per i minori sulla coppia di genitori della famiglia del bosco... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare; Quanta crudeltà contro i miei figli, la mamma della 'famiglia nel bosco' alla Camera; Famiglia del bosco, la Corte d’Appello decide sull’allontanamento dei bimbi; La famiglia del bosco si prepara al ricongiungimento con i tre figli in attesa dell'udienza. Famiglia del bosco, la perizia psichiatrica del Tribunale: «Incapacità genitoriale» di Nathan e CatherineIl documento, firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, arriva a una conclusione: la richiesta di «immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre» viene ritenuta «priva di fondamen ... vanityfair.it Rapporto psichiatrico: divieto di ricongiungimento immediato per la famiglia del boscoUna consulenza psichiatrica del Tribunale per i minorenni valuta inadeguate le capacità genitoriali della coppia che viveva a Palmoli e raccomanda la permanenza dei figli in struttura protetta ... notizie.it Una famiglia, un voto: quello del marito x.com Torniamo in Italia. Guerra di perizie sul caso della #famiglia nel #bosco. Per la psichiatra del tribunale i genitori sono “immaturi e inadeguati”. “Un elaborato con errori di metodo”, la replica del consulente di parte. #Tg1 Elena Fusai - facebook.com facebook