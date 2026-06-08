FAI Serata a Spinea | visite musica e aperitivo nel Giardino di Villa Simion

Sabato 13 giugno 2026, tra le 18.00 e le 22.00, si è svolta a Spinea una serata organizzata dai Gruppi FAI Giovani del Veneto. L’evento si è tenuto nel Giardino di Villa Simion e nell’Oratorio di Santa Maria Assunta, con visite guidate, musica dal vivo e un aperitivo. La manifestazione ha coinvolto i partecipanti in un pomeriggio di attività culturali e sociali all'aperto.

Sabato 13 giugno 2026, dalle 18.00 alle 22.00, i Gruppi FAI Giovani del Veneto portano FAI Serata 2026 a Spinea, negli spazi del Giardino di Villa Simion e dell'Oratorio di Santa Maria Assunta. Il programma prevede visite accompagnate dai volontari FAI, un aperitivo serale e un concerto dal vivo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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