Faenza braccialetto al figlio | allontanato per maltrattamenti al padre

Notizia in breve

Un uomo di Faenza è stato allontanato dalla famiglia dopo che sono stati trovati video che mostrano maltrattamenti al padre. I video sono stati acquisiti dalla polizia durante le indagini. L'anziano presentava segni evidenti di aggressione dopo l'ultimo episodio avvenuto a maggio. Il figlio è stato denunciato per maltrattamenti e abuso, e il giudice ha disposto l'allontanamento dall'abitazione.