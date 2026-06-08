Faenza braccialetto al figlio | allontanato per maltrattamenti al padre
Un uomo di Faenza è stato allontanato dalla famiglia dopo che sono stati trovati video che mostrano maltrattamenti al padre. I video sono stati acquisiti dalla polizia durante le indagini. L'anziano presentava segni evidenti di aggressione dopo l'ultimo episodio avvenuto a maggio. Il figlio è stato denunciato per maltrattamenti e abuso, e il giudice ha disposto l'allontanamento dall'abitazione.
Come sono stati raccolti i video che provano le aggressioni?. Quali segni fisici presentava l'anziano dopo l'ultimo episodio di maggio?. Perché l'alcol ha scatenato questo ciclo di violenze ricorrenti?. Cosa prevede il monitoraggio tecnologico per garantire la sicurezza del padre?.? In Breve Aggressioni ricorrenti documentate tramite foto e video raccolti dal Commissariato Manfredo.. Episodio di violenza fisica avvenuto a metà maggio contro l'ottantenne.. Uso frequente di alcol come fattore scatenante delle condotte aggressive.. Misure cautelari disposte dal Gip dopo indagini sulla serie di abusi.. Un uomo di 44 anni allontanato da casa a Faenza per maltrattamenti verso il padre ottantenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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