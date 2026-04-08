Maltrattamenti al figlio disabile giudice revoca misura e braccialetto elettronico alla madre | Denuncio per calunnia

Il giudice ha revocato la misura cautelare e il braccialetto elettronico alla madre accusata di maltrattamenti nei confronti del figlio disabile. La donna ha spiegato la sua versione dei fatti durante l’interrogatorio davanti al giudice, che ha deciso di annullare le restrizioni in seguito alle dichiarazioni fornite. La stessa ha inoltre annunciato l’intenzione di presentare una denuncia per calunnia.

Accusata di maltrattamenti nei confronti del figlio disabile, ha raccontato la sua verità nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Gip che ha deciso di revocare la misura applicata poche ore fa. È successo alla donna a cui era stato imposto il divieto di avvicinarsi al figlio, tramite l'impiego. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Secondo i periti, l'assenza di abusi o maltrattamenti da parte della madre renderebbe urgente ed improcrastinabile il tempestivo ripristino del nucleo familiare - facebook.com facebook

Maltrattamenti in un asilo a Verona, chiesto il processo per una maestra. A un mese dalla chiusura di un nido, emerge un altro caso. #ANSA x.com