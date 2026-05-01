La cantautrice è intervenuta durante un evento del Primo Maggio, esprimendo il desiderio che si continui a discutere di determinati temi. Ha sottolineato come, ogni anno, ci sia un momento in cui la musica trascende la semplice forma di intrattenimento, diventando un mezzo di comunicazione condiviso. La sua presenza e le sue parole hanno attirato l’attenzione su questa trasformazione del ruolo della musica nel contesto sociale.

Francesca Michielin arriva al Primo Maggio. Le dichiarazioni della cantautrice. C’è un momento, ogni anno, in cui la musica smette di essere solo intrattenimento e diventa linguaggio collettivo. Succede sul palco del Concerto del Primo Maggio, e quest’anno tra le voci più attese c’è quella di Francesca Michielin. Non è solo un’esibizione. È un ritorno a quel modo tutto suo di stare sul palco: diretto, autentico, senza filtri. Francesca non ha mai avuto bisogno di effetti speciali per lasciare il segno—le basta una chitarra, un synth o anche solo la sua voce per costruire un mondo. E in una piazza che da sempre mescola musica e impegno, la sua presenza sembra quasi inevitabile.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Francesca Michielin a 361 Magazine: “Spero che si parli continuamente di questi temi”

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