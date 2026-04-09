Fabrizio Gifuni racconta Enzo Tortora nella serie di Marco Bellocchio | Una tragedia reale

Un attore ha recentemente interpretato un noto presentatore televisivo nella serie diretta da un regista italiano, dedicata a un caso di errore giudiziario. La serie, intitolata Portobello, ripercorre i momenti più difficili vissuti dall’uomo pubblico, colpito da un processo che si concluse con la sua condanna e successiva assoluzione. L’interprete ha descritto il personaggio come simbolo di ingiustizia e di quanto possa influire la pressione mediatica sulla vita delle persone coinvolte.

L’attore interpreta il celebre presentatore nella serie Portobello, raccontando il dramma dell’errore giudiziario e il linciaggio mediatico che ha segnato la vita di Tortora. La serie Portobello di Marco Bellocchio ricostruisce il dramma di Enzo Tortora, il celebre presentatore ingiustamente accusato e condannato per associazione mafiosa negli anni ’80. Fabrizio Gifuni interpreta Tortora in un ruolo monumentale, portando sullo schermo una delle pagine più buie della storia giudiziaria italiana. L’attore, che aveva già interpretato Aldo Moro in Esterno notte, rivive il dolore di Tortora, un uomo travolto da un errore giudiziario che cambiò la sua vita e la sua carriera. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Fabrizio Gifuni racconta Enzo Tortora nella serie di Marco Bellocchio: “Una tragedia reale” Dal 20 febbraio su HBO Max la serie tv Portobello di Marco Bellocchio su Enzo Tortora con un grande Fabrizio Gifuni. Il video di Amica.itLa trasmissione di Tortora, qui interpretato da Fabrizio Gifuni, nei primi anni Ottanta raggiunge 28 milioni di spettatori e lui è il re della tv. Portobello – il caso Enzo Tortora al centro della nuova serie diretta da Marco BellocchioC’è un’immagine che attraversa la memoria collettiva italiana come una ferita mai rimarginata: Enzo Tortora in manette, spaesato, inghiottito da un... Temi più discussi: VISIONI. PORTOBELLO, UNA MESSA IN SCENA ESEMPLARE DI RARA MAESTRIA; Le telefoniste di Portobello: Enzo Tortora ci dava del lei, ma era un secondo padre. Che orrore vederlo in galera con la testa rasata; Enzo Tortora: La tragedia raccontata da Fabrizio Gifuni; Fabrizio Gifuni a Modena con due spettacoli su Pasolini e Moro. Portobello, la storia di Enzo Tortora diventa serie TV. Fabrizio Gifuni: «Una tragedia reale»La serie di Marco Bellocchio ricostruisce il dramma del presentatore simbolo di uno dei più gravi errori giudiziari italiani ... famigliacristiana.it Fabrizio Gifuni è Enzo Tortora: il poster della serie 'Portobello' di BellocchioNel gennaio 2026 è stato diffuso il primo poster di Portobello, la nuova serie diretta da Marco Bellocchio e prodotta per la Rai, che vede Fabrizio Gifuni nei panni del conduttore Enzo Tortora. Il ... it.blastingnews.com Il caso Tortora diventa serie: una delle più gravi ingiustizie giudiziarie italiane torna sullo schermo. Fabrizio Gifuni interpreta il volto di un uomo travolto da accuse false e da un linciaggio mediatico che ha segnato un’epoca. Una storia che resta attuale: l’errore - facebook.com facebook Grazie a tutti qui e lì. Grazie a @mannocchia Fabrizio Gifuni @valerioaprea Benedetta Orlando Si! Boom! Voilà! Alessio Marzilli. A venerdì prossimo, sempre e comunque @La7tv @welikeduel #propagandalive x.com