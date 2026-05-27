Fiorentina fatta per Fabio Grosso | sarà lui il nuovo allenatore

La Fiorentina ha annunciato l’ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore per la prossima stagione. Grosso, attualmente alla guida del Sassuolo, sostituirà il tecnico precedente sulla panchina viola. La società ha confermato il passaggio e ha comunicato la firma di un contratto per la prossima stagione. Nessun dettaglio sui termini economici o altre variazioni contrattuali sono stati resi noti.

La rivoluzione in casa Fiorentina è pronta a cominciare e a guidarla sarà Fabio Grosso. L'attuale allenatore del Sassuolo siederà sulla panchina viola per la prossima stagione. A riportarlo è Fabrizio Romano, massimo esperto di calciomercato. L'accordo è stato formalmente proposto nella giornata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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FIORENTINA-GROSSO È FATTA! HO DEI DUBBI. FIDIAMOCI DI PARATICI, MA LA PROPRIETÀ SI CONFERMA MEDIOCRE

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