Un video mostra un bambino che urina sull’auto della polizia, suscitando forte indignazione. Le immagini ritraggono il gesto di scherno nei confronti di un veicolo di servizio, considerato un simbolo dello Stato. Il filmato ha generato reazioni di sdegno e condanna, evidenziando il comportamento irrispettoso nei confronti delle forze dell’ordine e delle istituzioni. La scena è stata condivisa sui social, alimentando polemiche e discussioni sulla legalità e il rispetto delle autorità.

Un video che indigna, uno sfregio a uno dei simboli dello Stato da parte di chi si fa beffe del Paese che lo ha accolto. Nel filmato che gira sui social si vede un uomo dalla pelle scura impegnato ad assistere un bambino piccolo mentre fa pipì. Nulla di strano. Peccato che il bimbo è spinto a orinare contro un'auto della polizia mentre l'adulto (il padre?) guarda chi fa il video e ammicca divertito. GUARDA IL VIDEO (clicca qui) A ripostare il filmato è anche il leghista Andrea Cassani: "Mentre la sinistra ci parla di integrazione, loro insegnano ai bambini a urinarci sopra. È arrivato il momento di reagire. Scendi in piazza con noi sabato... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fa orinare il figlio sull'auto della polizia, il video che indigna: "Remigrazione"

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