Italiani incapaci di combattere facciamo cag… Littizzetto scopre che l’esercito l’ha querelata e s’indigna video

Una conduttrice televisiva ha espresso un commento ironico e critico riguardo alla capacità di combattimento degli italiani, sostenendo che “facciamo cag...”. Successivamente, ha scoperto che l’esercito ha deciso di denunciarla per le sue parole. La notizia ha suscitato sorpresa e sdegno, come evidenziato dalle sue dichiarazioni pubblicate ieri sul “Corriere della Sera”. La vicenda ha attirato l’attenzione su una querela che, per ora, resta senza ulteriori dettagli pubblici.

Sul “ Corriere della Sera “, ieri, s’è mostrata sorpresa e un po’ indignata per la querela che l’esercito le ha fatto. Ma Luciana Littizzetto, nella lunga intervista, ha leggermente minimizzato la portata delle sue frasi contro i soldati italiani pronunciate nel corso di una puntata di “Che tempo che fa”, nel marzo scorso, quando si era rivolta in una “lettera aperta” a Ursula von der Leyen. “Noi italiani a fare la guerra facciamo cagarissimo, non siamo capaci di combattere, da Caporetto alla Russia, abbiamo perso tutte le guerre, oggi non c’è neanche la leva obbligatoria, i nostri ragazzi al massimo sanno usare il joystick, figuriamoci un bazooka, quando si parla di cannoni, pensano alle canne da fumare.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Italiani incapaci di combattere, facciamo cag…”. Littizzetto scopre che l’esercito l’ha querelata e s’indigna (video) Notizie correlate Leggi anche: Luciana Littizzetto: “L’Esercito mi ha querelata. I miei figli Vanessa e Jordan prenderanno il mio cognome” “Mi hanno querelata”: Luciana Littizzetto nei guai, cosa rischia dopo la denuncia dell’EsercitoPersonaggi Tv, Luciana Littizzetto ha ricostruito in un’intervista al Corriere della Sera due aspetti centrali della sua vita recente: il rapporto...