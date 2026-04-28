Auto civetta e spari per bloccare i rapinatori | il video del blitz della Polizia a Lusciano

Le immagini di un video di sorveglianza mostrano un intervento della Polizia di Stato a Lusciano, dove sono state utilizzate auto civetta per bloccare un veicolo sospetto. Durante il blitz, sono stati esplosi colpi in aria per fermare i rapinatori, che sono stati successivamente fermati. La scena si svolge in un'area urbana, con le forze dell'ordine che hanno intervenuto per fermare i sospetti.

Le immagini di una telecamera di sorveglianza mostrano la "picchiata" della Polizia di Stato per bloccare sospetti rapinatori: il loro veicolo bloccato dalle auto civetta, esplosi colpi in aria.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Blitz della polizia: operazione contro banda di rapinatoriÈ in pieno svolgimento da alcune ore un blitz della Polizia di Stato, coordinato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere,... La Cassa, simulavano auto civetta della polizia per mettere a segno i colpi: agenti speronati, poi gli arrestiEseguiti tre arresti dai Carabinieri di Pianezza nel pomeriggio di giovedì 5 marzo a La Cassa, in provincia di Torino, dove sono stati fermati tre... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Civitavecchia - Far West a San Gordiano: spari, inseguimento, ritrovamento di 50mila euro e accuse alla Polizia; Assalto da film a portavalori: si tatua la scena del crimine sulla schiena e viene anche premiato; Assalto alla banda dell’Audi nera: presi 3 rapinatori, caccia al quarto complice. Spari per fermare i fuggitivi; Terrore a Lusciano, blitz e spari della Polizia in Viale della Libertà contro la banda dell'Audi nera: 3 arresti - Video. Auto civetta e spari per bloccare i rapinatori: il video del blitz della Polizia a LuscianoLe immagini di una telecamera di sorveglianza mostrano la picchiata della Polizia di Stato per bloccare sospetti rapinatori: il loro veicolo bloccato dalle auto civetta, esplosi colpi in aria. Il ... fanpage.it L'incidente fra Palo del Colle e Bitetto: auto distrutte - facebook.com facebook