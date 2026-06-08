Fa 5 al Superenalotto e va a riscuotere il malloppo | I numeri li ho sognati Con i soldi girerò il mondo

Da riminitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una vincita da oltre 93 mila euro che ha portato una ventata di fortuna a Morciano di Romagna. È stata infatti presentata per l'incasso la schedina del SuperEnalotto che ha centrato un "5" da 93.725,23 euro nel concorso numero 64 del 21 aprile scorso. La giocata vincente è stata convalidata alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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SuperEnalotto - Drawing and Results 16 May 2026

Video SuperEnalotto - Drawing and Results 16 May 2026

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