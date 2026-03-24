Sono tuo nipote ho bisogno di soldi | ma la vittima li smaschera e fa arrestare i truffatori

Due uomini provenienti da Catania sono stati arrestati a Colleferro con l'accusa di tentata truffa. Avevano tentato di convincere una donna di essere il loro nipote e di aver bisogno di denaro. La vittima ha riconosciuto la frode e ha prontamente chiamato le forze dell'ordine, che hanno fermato i sospetti sul posto.

Due uomini arrivati da Catania per il raggiro del 'finto nipote' fermati a Colleferro. Decisiva la prontezza della donna, che ha chiamato i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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