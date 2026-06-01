Mi hanno offerto soldi ma li ho rifiutati | Fabio D' Amato ex manager di Ferragni rompe il silenzio dopo anni e lo fa con Selvaggia Lucarelli

A quasi tre anni dal “Pandoro-gate”, un ex manager di Chiara Ferragni ha rivelato di aver ricevuto offerte di denaro che ha rifiutato. La vicenda giudiziaria e mediatica legata alla beneficenza e alle operazioni commerciali coinvolge ancora la fashion influencer. L’ex manager ha parlato con Selvaggia Lucarelli, rompendo il silenzio. Non sono stati forniti dettagli sulle somme offerte o sui soggetti coinvolti.

A quasi tre anni dall’esplosione del cosiddetto “Pandoro-gate” - la vicenda giudiziaria e mediatica legata alla beneficenza e alle operazioni commerciali che ha travolto Chiara Ferragni - arriva una svolta del tutto inattesa. Fabio Maria D’Amato, storico ex manager e braccio destro. 🔗 Leggi su Today.it

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