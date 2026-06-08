F1 pagelle GP Monaco 2026 | Antonelli 10 Leclerc 4?

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco 2026, partendo dalla pole e mantenendo la leadership fino alla bandiera a scacchi. Durante la gara ha effettuato una ripartenza da fermo a dieci giri dalla fine, consolidando il suo successo. Leclerc ha ottenuto un voto basso, 4, mentre Antonelli è stato valutato 10. La gara, caratterizzata dalla tradizionale mancanza di sorpassi, si è conclusa con una vittoria netta di Antonelli.

Monaco non si sorpassa, dice la vulgata. Kimi Antonelli ha trasformato il dogma in un dominio: pole, vittoria dal primo all’ultimo giro e una ripartenza da fermo a dieci giri dalla fine che ha messo la firma su un weekend perfetto. Ma il Principato regala anche drammi, e quello di Charles Leclerc in casa pesa quanto la festa Mercedes. Ecco i voti del Gran Premio di Monaco. Kimi Antonelli — 10. Diciannove anni e già il più giovane vincitore della storia del Gran Premio di Monaco. La sua W17 sulle strade di Montecarlo è di un’altra categoria: parte dalla pole, costruisce un margine da quasi doppiare tutti tranne le Ferrari, e quando la bandiera rossa nel finale azzera tutto e impone la ripartenza da fermo, non trema. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Qualifiche del gp di Monaco nel segno di Kimi Antonelli bene Hamilton terzo

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