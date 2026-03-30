Pagelle F1 GP Giappone 2026 | Antonelli 9 Leclerc 8 Russell 6?

Il Gran Premio del Giappone 2026 si è concluso con una gara ricca di colpi di scena a Suzuka. Kimi Antonelli, partito dalla pole, ha ottenuto la vittoria dopo una partenza difficile e un calo fino alla sesta posizione. La presenza della safety car ha influenzato significativamente l’andamento della corsa. Tra i piloti, le valutazioni più alte sono andate ad Antonelli e Leclerc, mentre Russell ha concluso con una prestazione meno convincente.

Suzuka regala un Gran Premio del Giappone da ricordare. Kimi Antonelli vince dalla pole position, ma la sua gara è tutt’altro che lineare: partenza disastrosa, discesa fino alla sesta posizione, poi la safety car che ribalta tutto. Il talento di Bologna ringrazia la fortuna e dimostra che quando ha aria pulita, semplicemente non ce n’è per nessuno. Tre gare, tre vittorie per la Mercedes: il Mondiale 2026 ha già un padrone? Kimi Antonelli — Voto 9. La partenza è da incubo: dalla pole scivola fino al sesto posto, regalando la leadership a Russell. Poi arriva la safety car per il botto di Bearman e Antonelli si ritrova davanti senza aver fatto nulla di speciale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it Articoli correlati F1, pagelle GP Giappone 2026: Antonelli fortunato, ma che qualità! Russell in confusione, Hamilton surclassato da LeclercPAGELLE GP GIAPPONE 2026 F1 Kimi Antonelli 8,5: un weekend praticamente perfetto, macchiato però da una pessima partenza che rischiava di... Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Russell precede Antonelli, Leclerc 4° davanti a Hamilton