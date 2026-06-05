La Formula 1 arriva nel Principato per il sesto round del 2026 con un dominatore da fermare. Kimi Antonelli ha vinto quattro Gran Premi consecutivi — Cina, Giappone, Miami e Canada — e comanda il Mondiale con 131 punti, 43 sul compagno George Russell. A diciannove anni il pilota italiano della Mercedes è già il più giovane vincitore nella storia della F1 e il primo italiano leader del campionato da decenni. Ma Monte Carlo è la pista che riscrive le gerarchie: il circuito più lento e imprevedibile del calendario, e soprattutto la gara di casa di Charles Leclerc, reduce dal rinnovo con la Ferrari e a caccia del bis dopo il trionfo del 2024. Il circuito più lento del mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - F1, GP Monaco 2026: Leclerc ferma Antonelli in casa?

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F1 News: Ferraris New Wing For China

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