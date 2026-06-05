F1 GP Monaco 2026 | Leclerc ferma Antonelli in casa?
Nel sesto round del 2026 nel Principato, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria in quattro Gran Premi consecutivi, tra Cina, Giappone, Miami e Canada, mantenendo un vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra. Antonelli guida il campionato con 131 punti. La gara si preannuncia combattuta, con il pilota locale che tenta di fermare la serie di vittorie di Antonelli nel suo circuito di casa.
La Formula 1 arriva nel Principato per il sesto round del 2026 con un dominatore da fermare. Kimi Antonelli ha vinto quattro Gran Premi consecutivi — Cina, Giappone, Miami e Canada — e comanda il Mondiale con 131 punti, 43 sul compagno George Russell. A diciannove anni il pilota italiano della Mercedes è già il più giovane vincitore nella storia della F1 e il primo italiano leader del campionato da decenni. Ma Monte Carlo è la pista che riscrive le gerarchie: il circuito più lento e imprevedibile del calendario, e soprattutto la gara di casa di Charles Leclerc, reduce dal rinnovo con la Ferrari e a caccia del bis dopo il trionfo del 2024. Il circuito più lento del mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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