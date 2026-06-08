Exit poll ballottaggi elezioni comunali 2026 csx in vantaggio 52% sul cdx 48% nei 42 comuni e 6 capoluoghi al voto

Gli exit poll indicano un vantaggio del 52% per il centrosinistra e del 48% per il centrodestra nei 42 Comuni e 6 capoluoghi al voto. La seconda giornata di ballottaggi si svolge con queste percentuali, senza ulteriori dettagli sui risultati definitivi. Le elezioni si sono concluse con le urne aperte per le amministrative in diverse località, e i dati raccolti dagli exit poll sono riferiti alle preferenze espresse dagli elettori.

La tornata dei ballottaggi rappresenta l'atto conclusivo delle elezioni amministrative nei Comuni che non avevano espresso un vincitore al primo turno del 24 e 25 maggio, richiamando alle urne oltre un milione di cittadini Il centrosinistra sarebbe in vantaggio sul centrodestra nei ballottagg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Elezioni comunali 2026, exit poll: a Venezia avanti il centrodestra, De Luca trionfa a Salerno

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