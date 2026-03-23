La quota di No nel centrodestra superiore alla capacità del centrosinistra di mobilitare voti per il Sì mostrerebbe un malcontento degli elettori del governo Meloni proprio nei confronti del suo operato Il referendum sulla giustizia 2026 si è concluso con la vittoria del No, con gli italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum 2026, ripartizione di Exit Poll Opinio dei voti nei principali partiti: "Più NO nel cdx con 42,3% che Sì nel csx con 29,5%"

Articoli correlati

I voti per appartenenza politica: l'analisi di Opinio sui partitiSI profila una vittoria del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Elezioni regionali in Baden-Württemberg, exit poll: Verdi in testa con il 31,5%, Afd raddoppia i voti e vola al 18%I Verdi risultano in testa alle elezioni statali nel Baden-Württemberg, secondo le prime proiezioni diffuse dopo la chiusura delle urne.

Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Exit Poll Opinio

Sondaggi exit poll Referendum Giustizia 2026 | Sì vs No sulla Riforma Nordio: i risultati, ecco chi ha vintoExit poll e proiezioni sui risultati Referendum Giustizia 2026: chi vince tra Sì e No (e cosa succede dopo). I sondaggi pre-silenzio ... ilsussidiario.net

Exit Poll e risultati del referendum: i primi dati e le proiezioni, lo spoglio, l’affluenza delle Regioni, gli orari di chiusura dei seggiMancano ormai poche ore alla chiusura delle urne per il Referendum Giustizia 2026, e subito dopo le 15:00 inizieranno ad arrivare i primi risultati grazie ... finanza.com