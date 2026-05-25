Exit poll elezioni comunali 2026 csx in testa in 8 Capoluoghi 44,4% cdx in 5 27,7% ballottaggio nei restanti

Da ilgiornaleditalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo le exit poll delle elezioni comunali del 2026, il centrosinistra si posiziona in testa in otto capoluoghi, con una percentuale del 44,4%, mentre la coalizione di centrodestra è avanti in cinque città con il 27,7%. In alcune città come Lecco, Chieti, Andria, Macerata e Mantova, il centrosinistra avrebbe un vantaggio iniziale. Il resto delle città andrà al ballottaggio.

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Tra le città in cui il centrosinistra partirebbe davanti figurano Lecco, Chieti, Andria, Macerata e Mantova. Il centrodestra, invece, risulterebbe in testa in 5 capoluoghi, corrispondenti al 27,7% del totale. Tra questi spiccano Venezia, Arezzo, Pistoia e Agrigento Gli exit poll relativi alle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

exit poll elezioni comunali 2026 csx in testa in 8 capoluoghi 444 cdx in 5 277 ballottaggio nei restanti
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