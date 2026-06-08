Ex Mof fine dei lavori da 5 milioni di euro E Balboni promette nuovi parcheggi in centro

L’ex Mof è stato ufficialmente completato dopo i lavori di riqualificazione da 5 milioni di euro, finanziati tramite il ‘Bando Periferie’. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta lunedì 8, segnando la fine del cantiere. Il progetto ha portato alla riqualificazione dell’area, che ora è pronta per essere utilizzata. Il sindaco ha annunciato che in centro saranno realizzati nuovi parcheggi per migliorare la viabilità.

L’ex Mof non è più un cantiere. Si è svolta lunedì 8 la cerimonia di inaugurazione che ha sancito la rigenerazione dell’area, grazie a un investimento di 5 milioni di euro legato al ‘Bando Periferie’. Il vicesindaco Alessandro Balboni ha tagliato il nastro nella nuova piazzetta che ha mantenuto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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