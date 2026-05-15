I lavori di riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Aversa, inizialmente previsti per marzo, sono ancora fermi. La situazione riguarda in particolare le celle frigorifere, che devono essere rimosse, e si attende ancora una verifica sull’autorizzazione richiesta all’Asl. La ripresa delle lavorazioni si sta quindi ancora aspettando, lasciando il cronoprogramma originario in sospeso dopo anni di attese e ritardi. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per il riavvio dei lavori.

Dovevano partire già a marzo, dopo anni di attesa, i lavori di riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Aversa. Ad oggi, però, l’area è stata soltanto cantierizzata e gli interventi non sono ancora entrati nel vivo. Secondo l’assessore al Mof, a rallentare l’avvio delle opere sarebbe la presenza di alcune celle frigorifere appartenenti a concessionari ancora in servizio, che dovranno essere rimosse. Lavori fermi al Mof di Aversa, Di Palma: "Celle frigorifere da rimuovere. Autorizzazione Asl? Verificherò" Il mercato ortofrutticolo venne chiuso nel 2019 per gravi carenze igienico-sanitarie e riaperto solo parzialmente nel 2021. Una parte della struttura resta tuttora interdetta perché ritenuta inagibile e molti operatori non hanno più potuto riprendere la propria attività. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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