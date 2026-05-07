Mof di Aversa operatori senza lavoro da anni e lavori fermi | Autorizzazioni Asl ci sono?

Da sette anni, gli operatori del Mof di Aversa affrontano una situazione difficile. Dopo la riapertura parziale della struttura di viale Europa, molti tra commissionari e commercianti si sono trovati senza lavoro e con lavori ancora fermi. La loro principale preoccupazione riguarda le autorizzazioni sanitarie rilasciate dall’Asl, che ancora non hanno ricevuto o non sono chiare. La questione rimane aperta e ancora da risolvere.

Una battaglia lunga sette anni, che continua ancora oggi: è quella degli operatori del Mof di Aversa, tra commissionari e commercianti, rimasti esclusi dopo la riapertura parziale della struttura di viale Europa. Da allora, alcuni di loro - che lavoravano nell’area oggi abbandonata - sono rimasti senza occupazione, tra difficoltà e sacrifici. Il Mof venne chiuso nel 2019 per gravi carenze igienico-sanitarie e riaperto solo in parte nel 2021. L’altra metà è rimasta interdetta perché inagibile. Molti operatori, però, non hanno più potuto riprendere la propria attività. Da lì è iniziata la loro odissea, tra proteste e richieste di risarcimento. A marzo scorso avrebbero dovuto partire i lavori, dopo l’affidamento, ma finora l’area è stata soltanto cantierizzata: l’opera resta ferma ai blocchi di partenza.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mof di Aversa, operatori senza lavoro da anni e lavori fermi: “Autorizzazioni Asl ci sono?” Mof di Aversa, operatori senza lavoro da anni e lavori fermi: “Autorizzazioni Asl ci sono” Notizie correlate Aversa, al via il cantiere del Mof: “Lavori per 270 giorni, accanto agli operatori mercatali”Dopo anni di attesa e di battaglie, si apre uno spiraglio per gli operatori del mercato ortofrutticolo. Leggi anche: Mof ad Aversa, assessore Di Palma: “Lavori tra 30 giorni. Atti in procura? Ho agito in trasparenza” Tutti gli aggiornamenti Si parla di: America’s Cup 2027, analisi della colmata. Prosegue il monitoraggio; Giugliano, adottata determina per i lavori di via Santa Caterina: svolta più vicina.