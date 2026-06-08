Ex cinema Orchidea l' appello sui social | Salviamo questa vecchia macchina cinematografica

Da reggiotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su social media, Giuseppe Diaco ha pubblicato un appello per salvare il vecchio cinema Orchidea, riferendosi all’edificio come a una “macchina cinematografica”. La richiesta invita a preservare l’edificio storico, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione o sul motivo dell’appello. La frase è stata condivisa online, attirando l’attenzione di utenti interessati alla conservazione del cinema.

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"Salviamo questa vecchia macchina cinematografica, del vecchio cinema Orchidea". La segnalazione è stata pubblicata sui social da Giuseppe Diaco. "Per ora - si legge su Facebook - si trova depositata sul cantiere di restauro, potrebbe essere restaurata e lasciata nello nuovo edificio, che sarà un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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