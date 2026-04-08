Un appello rivolto al governo italiano chiede di intervenire sui social network per proteggere i giovani. L'iniziativa propone di introdurre un divieto o restrizioni per tutelare le nuove generazioni. La comunicazione è indirizzata direttamente al presidente del Consiglio, sottolineando la necessità di azioni concrete per limitare l'accesso a determinati contenuti online. La questione ha suscitato discussioni tra esperti e genitori.

"Spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri Italiani, Giorgia Meloni. Scrivo a lei come nostro leader politico. Ma anche come madre di una figlia. Le chiedo di riflettere su quanto il suo ruolo politico oggi più che mai deve coincidere anche con il suo ruolo di madre di una (quasi) preadolescente. So che sua figlia ha quasi 10 anni. È sulla rampa di lancio per l'ingresso in pubertà. La preadolescenza dei nostri figli oggi è stata catapultata nel mondo virtuale dove e le cronache di questi giorni ce lo hanno raccontato in più modi i nostri figli si fanno male, molto male. E fanno anche molto male agli altri. E stanno male". Inizia così... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Salviamo i giovani cervelli dai social". L'appello al governo (che studia il divieto)

Divieto social ai minori, il governo blocca la legge da 6 mesi: in un’Europa che corre, l’Italia resta indietroC’è voluta la vicenda di una professoressa, aggredita da un tredicenne in una scuola media di Trescore Balneario, per riaccendere i riflettori su una...

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