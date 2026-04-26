Orchidea De Santis, attrice nota nel cinema italiano, ha subito un infortunio che ha interrotto temporaneamente la sua attività. La sua carriera si è sviluppata grazie a ruoli in diversi film e spettacoli teatrali, ma l’incidente ha portato a un momento di pausa. La sua presenza nel mondo dello spettacolo si è concentrata nel corso degli anni, e attualmente si trova a fronteggiare le conseguenze di quanto accaduto.

La bellezza, si sa, da sola non basta per avere una brillante carriera. Servono anche talento e studio. Se però ci si mette la sfortuna a intralciare il proprio percorso, allora c’è poco da fare. E’ il caso di Orchidea De Santis, attrice molto in voga dalla metà anni 60 e per tutti gli anni 70. Bellezza scandinava, nonostante le origini salentine, è stata molto attiva anche in radio, a teatro, nella discografia e in televisione. Ma viene ricordata soprattutto per i film afferenti al genere Commedia sexy all’italiana. Tuttavia, è stato il Cinema il suo mondo principale. Ma ha dovuto rinunciarvi per un infortunio. Orchidea De Santis, all’anagrafe De Sanctis,nasce a Bari il 20 dicembre 1948.🔗 Leggi su Lucascialo.it

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Orchidea De Santis: un fiore del Cinema spezzato da un infortunio

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