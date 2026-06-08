Ex Almaviva nuovo sit in dei lavoratori davanti alla presidenza della Regione

Domani alle 9.30, i lavoratori ex Almaviva si riuniranno in presidio davanti alla presidenza della Regione siciliana. È il secondo giorno consecutivo di protesta. La presenza dei lavoratori si svolge in risposta a questioni legate al loro impiego e alle condizioni lavorative. La manifestazione si svolge in un’area pubblica di fronte all’edificio istituzionale. Nessuna comunicazione ufficiale di ulteriori iniziative o richieste da parte dei partecipanti.

Domani, 9 giugno, alle 9.30, i lavoratori ex Almaviva saranno ancora una volta in presidio davanti alla sede della presidenza della Regione siciliana. A comunicarlo sono le segreterie territoriali e regionali di Slc CgiL, Fistel Cisl, Uilfpc e Ugl Telecomunicazioni.I sindacati manifestano tutta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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