Almaviva gli ex lavoratori tornano in presidio | Impegno dell' Ars ma grave assenza della presidenza della Regione

Gli ex dipendenti di Almaviva si sono radunati di nuovo in piazza per un presidio programmato alle 14 davanti a Palazzo dei Normanni, organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uil Fpl e Ugl, in vista della seduta dell’aula. L’evento si inserisce in un contesto di tensione tra le rappresentanze sindacali e la presidenza della Regione, che non ha ancora preso posizione sulla vicenda.

Gli ex lavoratori Almaviva tornano in piazza. Domani alle 14 è in programma un presidio davanti a Palazzo dei Normanni indetto da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uil Fpl e Ugl, poco prima della seduta d’aula. L’Ars ha, infatti, in programma l’esame di un emendamento che leghi al numero unico europeo 116117 il bacino degli ex operatori del call center. Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, in occasione della protesta del 25 marzo scorso, sollecitato dai sindacati, ha assunto un impegno formale per l’inserimento di una proposta o strumento legislativo in tal senso, con il coinvolgimento attivo dei gruppi parlamentari dell’Ars. “Un segnale politico... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Almaviva, gli ex lavoratori tornano in presidio: "Impegno dell'Ars ma grave assenza della presidenza della Regione" Articoli correlati Leggi anche: Gli ex lavoratori Almaviva tornano a protestare: "Servizi per i cittadini fermi e noi ancora a casa" Leggi anche: Almaviva, nuovi progetti ancora bloccati: i lavoratori tornano a protestare Contenuti e approfondimenti su Almaviva gli ex lavoratori tornano in... Temi più discussi: Sit-in ex lavoratori Almaviva davanti presidenza Regione a Palermo; Tre anni di attese senza soluzioni: tornano a protestare gli ex lavoratori Almaviva; EX ALMAVIVA - LAVORATORI IN PROTESTA IN PIAZZA INDIPENDENZA; Ex lavoratori Almaviva ancora in bilico, sit in sotto Palazzo d'Orleans (Video). Ex Almaviva in piazza a Palermo: Siamo invisibili, vogliamo lavoroPALERMO - Tornano a protestare gli ex lavoratori Almaviva Contact, con un sit-in in piazza Indipendenza, davanti alla Presidenza della Regione Siciliana, ... newsicilia.it Nuova protesta degli ex lavoratori Almaviva a Palazzo d’Orléans: Vogliamo un intervento risolutivo dal presidente Schifani CLICCA PER IL VIDEOI lavoratori sono tornati in piazza per far sentire il proprio grido di allarme e chiedere un incontro urgente con il presidente della Regione Renato Schifani ... ilsicilia.it #Mobilita. Domani 27 marzo, TTS Italia al road show AlmavivA Group “Moova Mobilità ad Alta Quota”, per condividere prospettive sulla mobilità del futuro. tinyurl.com/3h8k66wr x.com Tgs. . Sit in dei 387 lavoratori Almaviva davanti Palazzo d'Orleans. Dopo tre anni di limbo chiedono una collocazione lavorativa immediata. Le organizzazioni sindacali denunciano l'inerzia delle istituzioni. int. Giovanni Gorgone, Fistel Fisl Sicilia - Marco Cilio, - facebook.com facebook