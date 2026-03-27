‘L’indiscreto fascino dell’antico’ in programma il concerto del pianista Carlo Bergamasco

Domenica alle 10.30, il Ridotto del Teatro Comunale ospiterà un concerto del pianista Carlo Bergamasco intitolato ‘L’indiscreto fascino dell’antico’. L’evento prevede l’esecuzione di brani al pianoforte, offrendo al pubblico una mattinata dedicata alla musica classica. L’ingresso è libero e la partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Il Ridotto del Teatro Comunale ospiterà domenica 29 alle 10.30 il concerto del pianista Carlo Bergamasco dal titolo ‘L’indiscreto fascino dell’antico’. L’appuntamento propone un’indagine musicale sul rapporto tra la modernità del primo Novecento e le forme della tradizione barocca e rinascimentale. Il programma si apre con le ‘Antiche danze ed arie per liuto’ di Ottorino Respighi nella versione pianistica curata dall’autore stesso. La purezza melodica dei secoli passati viene rivestita di un’eleganza timbrica moderna capace di evocare le architetture della danza antica attraverso la sensibilità del pianoforte. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - ‘L’indiscreto fascino dell’antico’, in programma il concerto del pianista Carlo Bergamasco Articoli correlati Leggi anche: Concerto di Beneficenza con la pianista Laura Cozzolino dell'Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale Il giovane pianista Alessio Tonelli in concerto all'auditorium dell'UnitusIl giovane pianista Alessio Tonelli è il protagonista del concerto organizzato il 24 gennaio, alle ore 17, nell'Auditorium Carlo Azaglio Ciampi.