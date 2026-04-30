Filarmonica Laudamo | in concerto il pianista Carlo Palese e l' Orchestra Sinfonica del Corelli

Domenica 3 maggio alle ore 18 nell’Auditorium Palazzo della Cultura si terrà un concerto della Filarmonica Laudamo. L’evento è organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli di Messina. Sul palco si esibiranno il pianista Carlo Palese e l’Orchestra Sinfonica del Corelli, proponendo un programma musicale che coinvolge entrambi i gruppi. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento rientra nella stagione concertistica della Filarmonica.

Domenica 3 maggio alle ore 18, nell’Auditorium Palazzo della Cultura, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli di Messina, si terrà un nuovo appuntamento con la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo che vedrà protagonista Carlo Palese (pianoforte), L’Orchestra.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Filarmonica Laudamo: in concerto il pianista Giuseppe Guarrera Filarmonica Laudamo, musica classica con il concerto del Quartetto EosDomenica 15 febbraio alle ore 18 , nell’Auditorium del Palacultura di Messina, in collaborazione con “Le Dimore Del Quartetto” e “Amur” si terrà il... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Filarmonica Laudamo: in concerto il pianista Carlo Palese e l'Orchestra Sinfonica del Corelli; Il talento di Geseppe Guarrera protagonista della stagione Laudamo; I concerti come sorgente di entusiasmo, il maestro Antonino Cicero racconta il suo sogno per i giovani; Messina: cosa fare domenica 26 aprile 2026 — eventi per famiglie e. La Filarmonica in concertoNella cornice della sala estense di Ferrara, in Piazza del Municipio, stasera alle 21 si terrà un grande concerto che vedrà esibirsi la Filarmonica di Voghenza, diretta dal maestro Roberto Valeriani, ... ilrestodelcarlino.it Donare il vostro 5×1000 alla Filarmonica Laudamo significa investire nella cultura, nella comunità e nel futuro della musica. Un gesto semplice che diventa valore condiviso, nota dopo nota.” - facebook.com facebook