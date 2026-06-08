Europei under 19 tra i convocati dell' Italia anche il pordenonese Cristiano De Paoli

Tra i pre-convocati italiani per gli Europei under 19 in Galles c’è anche il calciatore di Vajont Cristiano De Paoli. La lista comprende diversi giovani talenti e sarà ufficializzata prossimamente. La competizione si svolgerà dal 28 giugno all’11 luglio. De Paoli, classe 2004, è tra i nomi segnalati per la fase finale del torneo continentale. La selezione italiana si prepara a disputare le partite con una rosa ancora da definire completamente.

C'è anche il giovane calciatore di Vajont Cristiano De Paoli nella lista dei pre-convocati per l'europeo in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles. Fino al 12 giugno gli azzurrini saranno impegnati in un raduno al centro di preparazione olimpica (CPO) di Tirrenia per definire gli ultimi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Europei U19, tra i convocati dell'Italia anche il pordenonese Cristiano De PaoliTra i pre-convocati per gli Europei U19 in Galles figura anche il calciatore di Vajont, Cristiano De Paoli.

Equitazione, i primi convocati dell’Italia per il Piazza di Siena 2026: ci sono Bucci e Camilli, con loro anche De LucaLa Federazione Italiana Sport Equestri ha annunciato i primi nomi dei convocati per il concorso di equitazione in programma a Roma dal 27 al 31...

Temi più discussi: Stage verso l’Europeo dal 7 al 12 giugno a Tirrenia: le scelte del tecnico Alberto Bollini; Under 19, Stage verso l’Europeo: tre giocatori del Torino; L'Under 19 scalda i motori in vista dell'Europeo. Bollini convoca 30 giocatori: uno è della Fiorentina; Italia Under 19, convocati due obbiettivi crociati: Lontani e Comotto presenti allo stage pre-Europeo.

I 30 preconvocati dal CT Bollini per l'Europeo: una delle Under19 più profonde e già testate di sempre? x.com

U19, stage verso l'Europeo: cinque interisti nei 30 prescelti di BolliniComincerà da Tirrenia l'avvicinamento dell'Italia Under 19 all'Europeo di categoria. Dal 7 al 12 giugno, gli azzurrini si ritroveranno presso il Centro di Preparazione Olimpica, in provincia di Pisa, ... msn.com

Italia Under 19, ecco i pre-convocati per l’Europeo: Inter squadra più rappresentataIl CT dell'Italia Under 19 ha pre-convocato 30 giocatori per lo stage pre-Europeo: ci sono Cocchi e altri 4 interisti ... msn.com