Europei U19 tra i convocati dell' Italia anche il pordenonese Cristiano De Paoli

C'è anche il giovane calciatore di Vajont Cristiano De Paoli nella lista dei pre-convocati per l'europeo in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles. Fino al 12 giugno gli azzurrini saranno impegnati in un raduno al centro di preparazione olimpica (CPO) di Tirrenia per definire gli ultimi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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