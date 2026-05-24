Durante gli Europei di tiro con l’arco a Antalya, l’Italia ha conquistato tre medaglie. Mauro Nespoli ha ottenuto l’argento nell’individuale, mentre la squadra femminile del ricurvo ha vinto il bronzo. La competizione si è conclusa con un bilancio di tre premi per gli azzurri.

Bilancio positivo per l’Italia agli Europei Targa di Antalya. Gli azzurri chiudono la rassegna con tre medaglie complessive grazie all’argento individuale di Mauro Nespoli e al bronzo conquistato dalla squadra femminile del ricurvo. Si chiudono con tre medaglie gli Europei Targa per l’Italia ad Antalya. Nell’ultima giornata della manifestazione continentale arrivano l’argento individuale di Mauro Nespoli e il bronzo della squadra femminile del ricurvo composta da Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati. Il bottino azzurro si aggiunge all’argento conquistato nella giornata precedente da Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia ed Elisa Roner nella gara compound femminile a squadre. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei tiro con l’arco, Italia chiude con tre medaglie: argento Nespoli e bronzo azzurro femminile

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