Europei di Taekwondo ottimo bottino azzurro | l’Italia chiude con quattro medaglie storiche

Gli Europei di Taekwondo si sono appena conclusi a Monaco di Baviera, in Germania, con l’Italia che ha conquistato un totale di quattro medaglie. Le premiazioni si sono svolte durante le giornate di gara, con atleti italiani che si sono distinti in varie categorie. La presenza azzurra si è fatta notare per i risultati ottenuti, portando a casa un bottino di medaglie che rappresenta un record per questa edizione. Il torneo ha visto sfidarsi numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui