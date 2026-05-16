Europei di Taekwondo ottimo bottino azzurro | l’Italia chiude con quattro medaglie storiche
Gli Europei di Taekwondo si sono appena conclusi a Monaco di Baviera, in Germania, con l’Italia che ha conquistato un totale di quattro medaglie. Le premiazioni si sono svolte durante le giornate di gara, con atleti italiani che si sono distinti in varie categorie. La presenza azzurra si è fatta notare per i risultati ottenuti, portando a casa un bottino di medaglie che rappresenta un record per questa edizione. Il torneo ha visto sfidarsi numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei.
Monaco – Uno splendido bottino di quattro medaglie è il sogno realizzato dall’Italia del Taekwondo agli Europei Senior, appena conclusi a Monaco di Baviera, in Germania. A seguito degli allori conquistati nelle prime giornate di finali (leggi qui), si sono aggiunti altri due podi per gli Azzurri, che hanno scritto la storia della competizione. Il Medagliere Azzurro – Fonte Taekwondo Italia (da taekwondoitalia.it). ARGENTO: Gaetano Cirivello -54 kg M Day 4 ARGENTO: Abderrahman Touiar -58 kg M — Day 2 BRONZO: Dennis Baretta -68 kg M Day 1 BRONZO: Ludovico Iurlaro -63 kg M Day 3 Foto taekwondoitalia.it (da taekwondoitalia.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Sullo stesso argomento
Taekwondo Italia, il boom dei giovani: agli Europei di Monaco quattro medaglie con tre under 20Si sono conclusi gli Europei di taewkondo a Monaco e l’Italia può tornare a casa con il sorriso.
Cirivello d'argento: l'Italia chiude gli Europei con quattro medaglieQuattro su quattro, l'Italia si regala un'altra medaglia nella giornata conclusiva degli Europei di Taekwondo.
Arriva la prima medaglia per l'Italia agli Europei di Taekwondo dI Monaco di Baviera, in Germania. A conquistarla è Dennis Baretta che nella categoria -68kg conquista una importante medaglia di bronzo. Ottimo risultato Dennis! facebook
Il movimento italiano del taekwondo continua a essere florido e porta a casa quattro medaglie dai Campionati europei 2026. Tre di queste sono conquistate da teenagers. #taekwondo x.com
Le federazioni di kendo sembrano vietare le registrazioni video... reddit
Taekwondo, argento per Cirivello agli Europei: il bilancioGli Europei di taekwondo si chiudono bene per l'Italia: arriva una grande medaglia d'argento per Cirivello Si chiude con il sorriso e una medaglia la spedizione ... sportface.it
Taekwondo, l’Italia chiude gli Europei con l’argento di un fantastico Gaetano CirivelloSi chiude con il prezioso argento di Gaetano Cirivello nei -54 kg la soddisfacente spedizione azzurra a Monaco di Baviera per i Campionati Europei di ... oasport.it