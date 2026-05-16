Europei di Taekwondo ottimo bottino azzurro | l’Italia chiude con quattro medaglie storiche

Da cdn.ilfaroonline.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Europei di Taekwondo si sono appena conclusi a Monaco di Baviera, in Germania, con l’Italia che ha conquistato un totale di quattro medaglie. Le premiazioni si sono svolte durante le giornate di gara, con atleti italiani che si sono distinti in varie categorie. La presenza azzurra si è fatta notare per i risultati ottenuti, portando a casa un bottino di medaglie che rappresenta un record per questa edizione. Il torneo ha visto sfidarsi numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei.

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Monaco – Uno splendido bottino di quattro medaglie è il sogno realizzato dall’Italia del Taekwondo agli Europei Senior, appena conclusi a Monaco di Baviera, in Germania. A seguito degli allori conquistati nelle prime giornate di finali (leggi qui), si sono aggiunti altri due podi per gli Azzurri, che hanno scritto la storia della competizione. Il Medagliere Azzurro – Fonte Taekwondo Italia (da taekwondoitalia.it). ARGENTO: Gaetano Cirivello  -54 kg M  Day 4 ARGENTO: Abderrahman Touiar -58 kg M — Day 2 BRONZO: Dennis Baretta -68 kg M Day 1 BRONZO: Ludovico Iurlaro -63 kg M  Day 3 Foto taekwondoitalia.it (da taekwondoitalia.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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