Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 8 giugno 2026
Alle 20:30 di oggi, 8 giugno 2026, si è svolta l’estrazione del VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono ancora stati resi noti. La lotteria permette di vincere una casa indovinando i numeri estratti. La combinazione vincente sarà comunicata nelle prossime ore. La prossima estrazione è prevista per la stessa sera, alle 20:30.
Estrazione VinciCasa oggi 8 giugno 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 7 GIUGNO 2026 ESTRAZIONE 6 GIUGNO 2026 ESTRAZIONE 5 GIUGNO 2026 ESTRAZIONE 4 GIUGNO 2026 ESTRAZIONE 3 GIUGNO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 8 giugno 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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