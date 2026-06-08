Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 8 giugno 2026

Notizia in breve

Alle 20:30 di oggi, 8 giugno 2026, si è svolta l’estrazione del VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono ancora stati resi noti. La lotteria permette di vincere una casa indovinando i numeri estratti. La combinazione vincente sarà comunicata nelle prossime ore. La prossima estrazione è prevista per la stessa sera, alle 20:30.