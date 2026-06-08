Estrazione SuperEnalotto oggi la sestina vincente di lunedì 8 giugno 2026

Da lanazione.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estrazione del SuperEnalotto di oggi, 8 giugno 2026, ha recuperato quella del 2 giugno, con una sequenza di numeri diversa rispetto alle estrazioni precedenti. L’estrazione ha avuto luogo nel pomeriggio e i numeri estratti sono stati comunicati subito dopo. Non ci sono state variazioni o anomalie durante la procedura di estrazione, che si è svolta regolarmente. È la prima volta in questo periodo che si verifica un recupero di estrazione in questa modalità.

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Milano, 8 giugno 2026 – Estrazione anomala, oggi lunedì 8 giugno, del Superenalotto che recupera quella del 2 giugno. Solo SuperEnalotto, però, perché Lotto e 10eLotto previsti nel giorno della Festa della Repubblica sono già stati estratti il 3 giugno. Il jackpot in palio questa sera è di  176 milioni e 100 mila euro, il quarto montepremi di sempre del gioco.  Anche sabato 6 giugno    nessuno ha centrato la combinazione vincente.  https:www.ilgiorno.itcronacasuperenalotto-giovedi-4-giugno-estrazioni-festa-della-repubblica-fu54r5wq L’ultimo “6” è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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