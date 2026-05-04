Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi lunedì 4 maggio 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, lunedì 4 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto e del Superenalotto. Le estrazioni si sono svolte fino alle 19:30, con la possibilità di giocare ancora al 10eLotto serale. Durante l’ultima estrazione di sabato 2 maggio, non sono stati registrati numeri vincenti con sei numeri o con cinque più uno. I numeri estratti di oggi sono disponibili per chi desidera verificare eventuali vincite.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 02 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 41 (115) 67 (88) 66 (76) 10 (67) 3 (57)Cagliari: 41 (93) 52 (67) 63 (59) 12 (51) 32 (47)Firenze: 33 (76) 78 (64) 28 (63) 64 (55) 69 (48)Genova: 66 (75) 6 (65) 25 (51) 3 (49) 53 (46)Milano: 77 (72) 61 (66) 88 (56) 15 (54) 74 (52)Napoli: 40 (100) 1 (79) 81 (45) 3 (40) 84 (37)Palermo: 45 (94) 90 (70) 36...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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