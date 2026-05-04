L’estrazione del SuperEnalotto, del Lotto e del 10eLotto si è svolta questa sera, il 4 maggio 2026, a Milano. Si tratta di un’estrazione straordinaria, recuperando quella saltata l’1 maggio. I numeri vincenti sono stati comunicati subito dopo l’estrazione, che ha visto coinvolti numerosi giocatori in tutta Italia. La serata ha riscosso grande attenzione tra gli appassionati di giochi numerici.

Milano, 4 maggio 2026 – Anche questa sera, 4 maggio (estrazione straordinaria che recupera quella saltata l’1 maggio ), riparte la caccia alla sestina del SuperEnalotto. Il jackpot (attualmente il più alto del mondo) vale una cifra da capogiro: ben 158,7 milioni di euro. L’ultimo “6” invece è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui con noi l’estrazione in diretta dalle ore 20 Superenalotto. Qui i numeri estratti al SuperEnalotto che insieme compongono la sestina: Numero Jolly: Numero Superstar: Quote .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di lunedì 4 maggio 2026

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di lunedì 5 Gennaio 2026

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