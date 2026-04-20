Avellino arrestato trentenne per la truffa dello specchietto | tentata estorsione e minacce alle vittime

Un uomo di 30 anni è stato arrestato ad Avellino con l’accusa di aver tentato di estorcere denaro e aver minacciato alcune persone con l’accusa di avergli infranto lo specchietto retrovisore dell’auto. La Procura della Repubblica ha diffuso un comunicato in cui si specifica che le indagini sono state condotte dai carabinieri. L’uomo è stato portato in camera di sicurezza e dovrà comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida.

È un comunicato stampa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, firmato dal Procuratore f.f. dott. Francesco Raffaele e datato 20 aprile 2026.L’ordinanza del GIP e il ruolo della ProcuraI Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno dato esecuzione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Minacce e tentata estorsione nella notte a Paternò: arrestato 30enneABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei carabinieri dopo una richiesta di aiuto I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò sono... Truffa dello specchietto sul raccordo Avellino-Salerno, condannato a quasi quattro anniTre anni e otto mesi per un trentenne che aveva simulato un incidente sul raccordo e, alla richiesta di cento euro, aveva estratto un'arma Il 27... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arrestati due trafficanti di cocaina sull'A16 del Comune di Mugnano del Cardinale. Sequestrata droga per oltre 250mila Euro; In fuga su un furgone rubato, inseguiti dalla GdF e arrestati: Siamo stati ingaggiati a Foggia; GDF - GUARDIA DI FINANZA * AVELLINO: SEQUESTRATI CIRCA 22 KG DI TABACCHI LAVORATI ESTERI. ARRESTATO UN SOGGETTO; Gambizzato un 30enne incensurato. Evasione dai domiciliari, assolto un trentenne avellineseAssolto per non aver commesso il fatto: questo è il verdetto del Tribunale di Avellino che ha mandato assolto un giovane del capoluogo, A.A.I., rinviato a giudizio per evasione dagli arresti domicil ... irpinianews.it Avellino, caos all'ospedale Moscati: arrestato uomo ubriacoAd Avellino, il pronto soccorso dell'ospedale «Moscati» è stato messo a soqquadro ieri sera da un uomo di nazionalità marocchina visibilmente ubriaco. L'uomo era in attesa per essere visitato, ma ha ... ilmattino.it LabTv. . Nel centrodestra arriva l'ok sulla candidatura a sindaco di Laura Nargi alle elezioni comunali di Avellino. A sostenere l'ex prima cittadina insieme a Forza Italia, ci saranno anche Fratelli d'Italia, Noi moderati e la Dc per Rotondi. Da verificare, ora, quant - facebook.com facebook