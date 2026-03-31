Dopo una denuncia a piede libero, un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri a Palermo mentre tentava di mettere in atto la stessa truffa dello specchietto. L’individuo, noto per questa tipologia di illecito, è stato fermato durante il tentativo di reiterare il reato, confermando la sua attività illecita. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento dei militari sul territorio.

Non è bastata una denuncia a piede libero a convincerlo a cambiare aria. Un 20enne catanese, specialista della "truffa dello specchietto", è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo proprio mentre tentava di rimettere in atto il suo copione preferito.?A rendere l’episodio quasi paradossale è la tempistica: il giovane era stato infatti fermato e denunciato per lo stesso reato solo qualche giorno prima. Una circostanza che non lo ha minimamente scoraggiato, spingendolo a tornare immediatamente al lavoro lungo le strade del capoluogo.?A rovinare i piani del truffatore è stato un carabiniere del nucleo... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Ritenta la truffa dello specchietto dopo la denuncia: arrestato 20enne catanese

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