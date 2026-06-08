Estate creativa al Parco Uditore | laboratori con i grandi maestri

Notizia in breve

Dal 15 giugno, al Parco Uditore, si svolgeranno laboratori creativi rivolti ai bambini, condotti da artisti di rilievo. L'iniziativa durerà tutta l’estate e offrirà attività pratiche di pittura, musica e artigianato. I laboratori si terranno nelle aree verdi del parco e coinvolgeranno diverse fasce di età, con appuntamenti programmati ogni settimana. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i bambini del quartiere.