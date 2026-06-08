Estate creativa al Parco Uditore | laboratori con i grandi maestri

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 15 giugno, al Parco Uditore, si svolgeranno laboratori creativi rivolti ai bambini, condotti da artisti di rilievo. L'iniziativa durerà tutta l’estate e offrirà attività pratiche di pittura, musica e artigianato. I laboratori si terranno nelle aree verdi del parco e coinvolgeranno diverse fasce di età, con appuntamenti programmati ogni settimana. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i bambini del quartiere.

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Come cambierà l'estate dei bambini al Parco Uditore dal 15 giugno?. Quali grandi artisti guideranno i laboratori creativi di questo campus?. Chi finanzierà le trenta attività gratuite per i minori in difficoltà?. Come collaboreranno i servizi sociali con il terzo settore nel progetto?.? In Breve 30 attività gratuite riservate ai minori in contesti di difficoltà sociale. Collaborazione sperimentale con i Servizi sociali territoriali per intercettare le fragilità. Anna Vitiello e La Gotita Odv finanziano il progetto per il decimo anno. Laboratori settimanali dedicati a Picasso, Monet, Kandinskij e Matisse a piazzale Einstein. Dal 15 giugno il Parco Uditore ospiterà il Got it a Camp 2026 con laboratori dedicati ai grandi maestri dell’arte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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