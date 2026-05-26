da giugno a settembre nel parco della maremma estate con grandi nomi

Notizia in breve

Dal mese di giugno a settembre, il Parco della Maremma ha ospitato eventi musicali, teatrali e culturali, combinando spettacoli con incontri di approfondimento. In questa stagione, si sono svolti numerosi appuntamenti che hanno unito arte e natura, offrendo ai visitatori occasioni di svago e riflessione. Le iniziative sono state distribuite tra momenti di intrattenimento e incontri dedicati alla conoscenza del paesaggio e delle sue peculiarità.