Da giugno a settembre Nel Parco della Maremma estate con grandi nomi
Dal mese di giugno a settembre, il Parco della Maremma ha ospitato eventi musicali, teatrali e culturali, combinando spettacoli con incontri di approfondimento. In questa stagione, si sono svolti numerosi appuntamenti che hanno unito arte e natura, offrendo ai visitatori occasioni di svago e riflessione. Le iniziative sono state distribuite tra momenti di intrattenimento e incontri dedicati alla conoscenza del paesaggio e delle sue peculiarità.
Occasioni di approfondimento e riflessione e momenti di spettacolo dove le arti si intrecciano alla bellezza del paesaggio. Questo offrirà il Parco della Maremma che con l’edizione 2026 di ’ Parco Aperto ’ intensifica l’offerta culturale coinvolgendo intellettuali e artisti di fama nazionale insieme a voci del territorio. "Dopo le esperienze maturate negli ultimi anni – dice Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma –, abbiamo deciso di continuare a proporre la consueta formula che intervalla momenti di riflessione e conoscenza ad altri più di svago, con una serie di spettacoli tutti site-specific, ovvero pensati, studiati e messi a punto per gli scenari che li ospitano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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